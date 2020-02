Philippe Clement: "Il faudra plus qu'un miracle" à Manchester United

Le FC Bruges sera déforcé jeudi face à Manchester United en 16e de finale retour de l'Europa League. C'est en effet sans leur capitaine Ruud Vormer, Emmanuel Dennis, buteur à l'aller, et Eder Balanta, buteur contre Charleroi dimanche, que les Brugeois tenteront d'arracher la qualification, après le score de 1-1 qui avait scllé le match aller à Bruges.

Philippe Clement, l'entraîneur des Gazelles, estime qu'il faudra "plus qu'un miracle" sur la mythique pelouse d'Old Trafford, d'autant plus que Krepin Diatta, touché aux adducteurs, est incertain. "J'avais dit qu'il nous faudrait un miracle pour passer, mais il nous faudra plus que cela", a déclaré Philippe Clement mercredi lors de la conférence de presse de veille de match. "Avec tous les joueurs absents, c'est un tout autre challenge. Je veux que mes joueurs donnent le maximum à chaque instant. Je n'ai sélectionné que des joueurs qui ne seront pas impressionnés par les circonstances. Nous avons beaucoup de jeunes, qui pourront acquérir plein d'expérience. Il faudra être au top du début à la fin, sans quoi on risque de prendre un coup sur la tête. Mais nous allons tout donner, à nous d'y croire".

Bruges n'a plus atteint les 8e de finale de l'Europa League depuis 2015. Son parcours s'était alors arrêté en quarts de finale. Rappelons que le Club Bruges a atteint la finale de la compétition, qui s'appelait encore Coupe de l'UEFA, en 1976 et atteint les demi-finales en 1988.