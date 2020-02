Championnats du monde de Laser Radial: Emma Plasschaert recule de la deuxième à la cinquième place

(Belga) Emma Plasschaert a connu une moins bonne journée jeudi aux Championnats du monde de Laser Radial, à Sandringham, près de Melbourne. Après les trois premières régates de la 'golden fleet', elle a reculé de la deuxième à la cinquième place.

Plasschaert a terminé respectivement 30e, son plus mauvais résultat depuis le début de la semaine et qui n'est pas pris en compte, 25e et 9e. L'Ostendaise, championne du monde 2018, totalise 60 points après neuf régates. La championne olympique Marit Bouwmeester occupe toujours la première place. Alors qu'il reste une journée de compétition et trois régates, la Néerlandaise, 21 points, possède une avance confortable sur la Norvégienne Line Flem Host, deuxième avec 45 points. La Danoise Anne-Marie Rindom, tenante du titre, est troisième avec 55 points, trois de moins que la Polonaise Magdalena Kwasna. Chez les messieurs, où le Laser Radial n'est pas une classe olympique, le tenant du titre Simon De Gendt a progressé d'une place au classement. Il est à présent 19e avec 128 points. Jan Heuninck a grimpé de la 27e à la 24e place avec 159 points. La tête du classement reste entre les mains du Russe Daniil Krutskikh. (Belga)