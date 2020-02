NBA: Nouveau récital de Doncic, les Clippers et Houston engrangent

(Belga) Luka Doncic a réussi son 21e triple-double de la saison, contribuant au succès 103-109 de Dallas à San Antonio. Le Slovène a inscrit 26 points, pris 10 rebonds et délivré 14 assists.

A même pas 21 ans, Doncic égale ainsi le record de sa franchise, jusqu'alors détenu par Jason Kidd, qui avait joué six saisons avec les Mavs. Dallas occupe la 7e place de la Conférence Ouest avec 36 victoires et 23 défaites. San Antonio (24 victoires, 33 défaites) est 12e. Dans cette conférence, les poursuivants des Lakers (44 victoires, 12 défaites) qui jouaient hier se sont imposés: les Clippers sont aller gagner à Phoenix 92-102 et Houston, porté par son duo Russell Westbrook/James Harden, 63 points cumulés, a dominé Memphis (140-112). Les Clippers (39 victoires, 19 défaites) pointent au troisième rang, juste devant Houston (38 victoires, 20 défaites). Sixième à l'Ouest, Utah (36 victoires, 22 défaites) a été battu par Boston 103-114. Les Celtics sont troisièmes à l'Est avec 41 victoires et 17 défaites. Philadelphie, cinquième à l'Est (36 victoires, 23 défaites), a passé une mauvaise soirée à Cleveland. Non seulement les Sixers ont perdu 108-94 à Cleveland, avant dernier (17 victoires, 41 défaites), mais en plus ils ont perdu Joel Embiid, victime d'une entorse à l'épaule gauche. (Belga)