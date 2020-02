C3: l'Ajax sur un siège éjectable, suspense pour Manchester et Séville

La route des huitièmes de finale de la Ligue Europa est semée d'embûches pour de nombreux cadors: Manchester United, Séville et surtout l'Ajax Amsterdam vont devoir cravacher jeudi pour arracher leur qualification. L'Inter Milan, en position plus favorable, jouera lui sans supporters, en raison des interrogations liées au nouveau coronavirus.

De ces trois grosses écuries européennes, toutes accrochées au match aller, l'Ajax est de loin la plus mal en point. Les Néerlandais, probants demi-finalistes de la Ligue des champions l'année passée, vont devoir marquer au moins trois buts à domicile contre Getafe pour renverser le score de l'acte un (2-0 en Espagne) et s'éviter une sortie par la petite porte.

Les clubs anglais ne sont pas si sereins non plus, à part Wolverhampton, quasiment qualifié après sa leçon donnée à l'Espanyol Barcelone (4-0). En effet, Manchester United n'a ramené qu'un match nul de Bruges (1-1) et Arsenal ne s'est imposé qu'en toute fin de rencontre sur le terrain de l'Olympiakos (1-0).

Un défi similaire attend le Séville FC, bousculé par les Roumains de Cluj à l'aller (1-1) et loin d'être aussi impérial que lors de ses trois C3 remportées d'affilée entre 2014 et 2016.

Les clubs de Bundesliga, en pleine réussite en huitièmes de finale aller de Ligue des champions avec un joli trois sur trois (Dortmund, Leipzig, Bayern Munich ont tous gagné), sont également dans le bon tempo en Ligue Europa: le Bayer Leverkusen se rend à Porto avec un but d'avance (2-1 à l'aller) tout comme Wolfsburg chez les Suédois de Malmö (2-1), et Francfort a fait le plus dur contre le RB Salzbourg en s'imposant 4-1 lors de la première manche.

Quant à l'Inter Milan et à l'AS Rome, leurs victoires respectives à l'aller (2-0 chez les Bulgares de Ludogorets, 1-0 contre les Belges de La Gantoise) leur font légitimement croire aux huitièmes.

Pour les Intéristes, la qualification devra se valider à huis clos, une décision prise par les autorités face à l'épidémie du nouveau coronavirus, qui progresse dans le pays d'Europe le plus touché. Par ailleurs, "aucune restriction" concernant les déplacements de supporters n'est prévue dans les autres rencontres, a fait savoir l'UEFA.

Programme et résultat des 16es de finale retour de Ligue Europa:

Mercredi 26 février

Sporting Braga - Glasgow Rangers 0-1, aller 2-3. Glasgow Rangers qualifiés.

Jeudi 27 février

(18h55) Espanyol Barcelone (ESP) - Wolverhampton (ENG), aller 0-4

Basaksehir (TUR) - Sporting Portugal (POR), aller 1-3

Porto (POR) - Bayer Leverkusen (GER), aller 1-2

Bâle (SUI) - APOEL Nicosie (CYP), aller 3-0

Linz (AUT) - AZ Alkmaar (NED), aller 1-1

Malmö (SWE) - Wolfsburg (GER), aller 1-2

La Gantoise (BEL) - AS Rome (ITA), aller 0-1

(21h00) Ajax Amsterdam (NED) - Getafe (ESP), aller 0-2

Celtic (SCO) - Copenhague (DEN), aller 1-1

Séville (ESP) - CFR Cluj (ROU), aller 1-1

Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE), aller 1-0

Manchester United (ENG) - Club Bruges (BEL), aller 1-1

Inter Milan (ITA) - Ludogorets (BUL), aller 2-0

RB Salzbourg (AUT) - Eintracht Francfort (GER), aller 1-4

Benfica (POR) - Shakhtar Donetsk (UKR), aller 1-2