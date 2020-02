Europa League: battue 1-0 à l'aller, La Gantoise ne sera "pas spécialement pressée de marquer" contre l'AS Rome

Il ne faut pas être un grand mathématicien pour comprendre que La Gantoise, battue 1-0 à l'aller à l'Olimpico, devra absolument marquer au moins au moins une fois dans le temps règlementaire, pour ne pas voir son aventure européenne s'arrêter au stade des seizièmes de finale, jeudi soir (18h55) contre l'AS Rome à la Ghelmaco Arena.

Le coach danois des Buffalos Jess Thorup n'en disconvient pas. Mais il a précisé "qu'il ne fallait se précipiter pour inscrire ce goal", mercredi en conférence de presse. "Je signe même pour qu'il tombe à la 80e", a-t-il ajouté en souriant. "Vous aurez donc compris qu'on ne compte pas se jeter dans la gueule du loup dès le coup d'envoi...".

"Maintenant je ne vais pas non plus vous exposer tous mes plans au tableau noir. Ils tiennent bien sûr compte de l'obligation de marquer. Et même d'inscrire ensuite un deuxième but, si on veut éviter les tirs au but. Mais il n'y a pas d'autres objectif que la qualification, donc peu importe comment. On s'est d'ailleurs entraîné en vue d'une éventuelle séance de penalties. C'est aussi ce que veut toute l'équipe, pour surprendre l'Europe. Je sens bien qu'elle est prête pour cela. Le match de dimanche passé contre Saint-Trond (4-1) a encore renforcé la confiance qui règne dans les rangs. La situation a un peu évolué depuis le tirage au sort. A l'époque il semblait qu'on était tombé sur le plus gros morceau et à présent, on est déçu de ne pas avoir gagné à Rome. C'était en effet très possible, contre toute attente, mais n'a malheureusement pas été le cas. On aurait dû planter ce fameux goal en déplacement qui est tellement important. Mais bon, on va arranger cela chez nous...".

"Ceci dit on ne doit pas seulement marquer, mais aussi, voire surtout, ne pas encaisser. Il faudra rester le plus longtemps possible dans le scénario idéal où un goal suffit pour entrevoir la qualification, qui sera en revanche très compromise dans le cas contraire. Je ne vais certainement pas brimer le tempérament naturellement offensif de mon équipe, mais quand même l'inciter à la prudence. Parce que Rome, cela reste le top européen. Il ne lui faut pas dix occasions. Une demi lui suffit pour enfoncer l'adversaire. On l'a bien vu au match aller, et je ne vois pas pourquoi cela aurait changé depuis...".

Thorup se réjouit du retour en condition de Laurent Depoitre, prêt à réintégrer l'équipe après avoir été épargné contre Saint-Trond. "Il est fit et tous les autres aussi, Yaremchuk excepté. Mes problèmes de sélection sont uniquement ceux du choix. Un luxe très apprécié de tous les entraîneurs...".