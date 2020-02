Diminué après son hémorragie cérébrale, Eric Gerets parle de sa santé: "Certaines parties de mon corps ne suivent plus"

Légende du football belge, Eric Gerets (86 sélections) est également très apprécié du côté de Marseille où il a dirigé l'OM de 2007 à 2009. Dans un entretien avec la chaîne Youtube "Football Club de Marseille", celui que l'on surnomme le 'Lion de Rekem' a parlé de sa santé.

L'ancien footballeur de 65 ans a connu une petite hémorragie cérébrale en 2013 qui avait nécessité une opération. "Ca va... Je connais des hauts et des bas à cause de certaines parties de mon corps qui ne suivent plus comme avant. Je suis encore en vie: je vais voir les matches du Standard et je prévois d'aller assister à OM-PSG en mars. Donc, ça va...".