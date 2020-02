L'incertitude règne avant la dernière journée

(Belga) La 28e et dernière journée de la saison régulière en Proximus League est au programme vendredi. La bataille juridique autour de Virton-Beerschot a cependant éclipsé la compétition.

Oud-Heverlee Louvain a remporté la première période et est assuré de disputer la finale pour la promotion. Westerlo et le Beerschot peuvent encore gagner la seconde tranche. Les deux équipes ont 23 points. Mais suite à l'invalidation du résultat de Virton-Beerschot (1-0), les 'Rats' ont encore un replay à jouer. Celui-ci est programmé lundi (2 mars). La Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) a classé cette semaine la procédure d'appel introduite par Virton et Westerlo contre cette invalidation de Virton-Beerschot. Les deux clubs n'en démordent pas et ont introduit un recours en évocation auprès de la Fédération belge de football (RBFA). Cette procédure de cassation n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que le replay du 2 mars et la poursuite du championnat ne seront pas compromis, même si Westerlo a déposé une opposition en tiers contre la date pour rejouer le match. En d'autres termes, l'affaire risque de s'éterniser et un nuage noir plane au-dessus du déroulement de la compétition. Au niveau sportif, Westerlo et le Beerschot jouent tous les deux en déplacement vendredi soir. Les Campinois se rendent à l'Union Saint-Gilloise, les 'Rats' vont à Lokeren. Ce dernier est assuré de jouer les playdowns pour ne pas descendre. De plus, le club navigue en eaux troubles au niveau financier. Mercredi, Jelle Van Damme & co ne se sont pas entraînés, demandant de la clarté de la part de la direction quant à l'injection de capital. Jeudi, ils ont repris l'entraînement. Lommel et Roulers s'affronteront afin de savoir qui sera l'adverse de Lokeren dans les matchs pour le maintien. Les Limbourgeois n'ont besoin que d'un point devant leur public pour assurer la sixième place. Dans le quatrième match, Virton reçoit OHL. (Belga)