Europa League: pas d'exploit ni de qualification pour le FC Bruges, corrigé à Manchester United

Le Club Bruges était bien décimé pour affronter ce match retour: Ruud Vormer et Emmanuel Dennis blessés et Eder Balanta suspendu. Il n'en fallait pas plus pour que Manchester catapulte directement le ballon dans l'autre camp.

Les gants de Simon Mignolet ont vite chauffé: d'abord sur un tir de Harry Maguire (1e), puis coup sur coup, sur un shoot à ras de terre de Juan Mata et une volée de Fernandes (3e). Ce début furieux des Mancuniens a fini par payer quand Deli a reçu une carte rouge directe pour une faute de main dans le rectangle (21e). Le VAR a confirmé le penalty que Fernandes a transformé (27e, 1-0). Dominateur au milieu, United a multiplié les actions devant le but. Si Daniel James n'a pas profité d'une perte de balle de Brandon Mechele (31e), Ighalo a marqué un goal pour sa première titularisation (34e, 2-0). Bien qu'il était le meilleur brugeois, Mignolet n'a pu éviter que McTominay, bien servi par Fred, le laisse sur place (41e, 3-0).

La seconde période n'était plus qu'une formalité pour United. Ole Gunnar Solskjaer en a profité pour lancer Tahith Chong à la place de James (46e) et aussi pour préserver Fernandes (65e) et Mc Tomminay (72e). Entre-temps, Philippe Clement a sorti Percy Tau pour Diatta (61e) et Clinton Mata pour Matej Mitrovic (62e). Cela n'a pas empêché Mignolet de devoir à nouveau sauver son camp sur une reprise de Luke Shaw (67e). Alors qu'United ne pressait plus vraiment, les défenseurs brugeois ont encore commis des erreurs et sur un mauvais renvoi de Mitrovic, Fred a alourdi une première fois le score (82e, 4-0). Le Brésilien a ensuite signé un doublé (90e+3, 5-0).