Coronavirus - Matches délocalisés, une décision de la FIBA favorable à Braine, repêché en EuroCoupe

(Belga) La FIBA, la fédération internationale de basket, a décidé d'infliger un forfait aux deux équipes ayant refusé de se déplacer à Ljubljana, en Slovénie, jeudi, pour y affronter deux équipes italiennes lors de la 14e et dernière journée de l'Euroligue féminine de basket. Une décision qui fait les affaires de Castors Braine, repêché en EuroCoupe.

Deux rencontres - Venise/Riga dans le groupe A et Schio/Sopron dans le groupe B - avaient été délocalisées à Ljubljana en Slovénie, en raison de la propagation du coronavirus dans le nord de l'Italie. Les Lettones et les Hongroises avaient cependant refusé de jouer jeudi, donnant la priorité à la santé de leurs joueuses et de leur staff. La FIBA a annulé les matches et décidé de déclarer Venise et Schio vainqueur par forfait (20-0) pendant que Riga et Sopron ne reçoivent aucun point alors qu'en principe une défaite rapporte un point. Conséquence au classement, dans le groupe A, Castors Braine, mathématiquement éliminé, profite de ce point en moins de Riga pour prendre la 6e place de son groupe. Cela permet aux Brainoises d'être reversées en EuroCoupe où elles disputeront les quarts de finale. Dans le groupe B, Montpellier, coaché par le Liégeois Thibaut Petit, termine finalement 4e et jouera les quarts de finale de l'Euroligue contre Ekaterinbourg et Emma Meesseman. Julie Allemand et son club de Lyon ASVEL étaient déjà assurés de leur deuxième place dans le groupe B et affronteront les Russes d'Orenburg en quarts de finale. Fenerbahce/Bourges et USK Prague/Schio sont les deux autres quarts de finale. Les quatre premiers de chacune des deux poules se qualifiaient en effet pour les quarts de finale (prévu les 11, 18 et, si nécessaire, 25 mars). Les 5es et 6es sont reversés en EuroCoupe. Les 7es et 8es sont éliminés de toute compétition européenne. Riga et Sopron sont éliminés. Le tirage au sort des quarts de finale de l'EuroCoupe aura lieu vendredi (11h00) et concernera aussi d'autres Belgian Cats, Kim Mestdagh et son club de Charleville-Mézières ainsi que Jana Raman qui évolue pour Valence. Ces quarts de finale sont prévus en aller-retour les 12 et 19 mars. (Belga)