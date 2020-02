Coronavirus: un joueur italien de D3 contaminé, toute son équipe en quarantaine

Un joueur professionnel italien de 22 ans évoluant à l'US Pianese en Toscane, en Serie C, a été contaminé par le Coronavirus, ont révélé les tests auxquels il a été soumis. Sa vie ne serait pas en danger, selon les autorités sanitaires.

Le joueur, dont le nom n'a pas été divulgué, s'était senti mal dimanche dernier avant un match contre les U23 de la Juventus (0-1), auquel il a renoncé à participer pour se placer de lui-même en quarantaine.

Il a été diagnostiqué à domicile.

L'ensemble de l'équipe de Pianese se trouve désormais en quarantaine, par mesure de précaution.

Le joueur contaminé serait l'attaquant italo-nigérian King Udoh (ex-Juventus). Il se trouve actuellement au service des maladies infectieuses de l'hôpital La Scotte de Sienne, dans un état jugé bon.

Les jeunes U23 de la Juventus ne peuvent désormais plus entrer en contact avec les joueurs de l'équipe première, battue 1-0 mercredi à Lyon en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Les deux sections du club turinois s'entraînent donc séparément.

En Italie, plusieurs événements sportifs ont déjà été annulés et de nombreux matchs de football vont se disputer à huis clos.

C'est le pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus avec plus de 370 cas et 12 morts.