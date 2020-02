"Plus vraiment": Thibaut Courtois n'a plus peur de Lionel Messi (vidéo)

Semaine décisive pour le FC Barcelone et le Real Madrid: après s'être échangé les premières places de Liga le week-end dernier, les clubs ennemis s'affrontent dimanche (21h00) au stade Santiago-Bernabeu pour le Clasico retour.

Interrogé par nos confrères d'Eleven Sports, Thibaut Courtois a avoué ne pas être stressé par le match le plus attendu de l'année. "Je pense que tout le monde attend ce match avec impatience. Ce sont des grands matches. Tout supporter de football qui se respecte l'attend avec impatience. Et pouvoir jouer ce genre de rencontres est formidable".

Pense-t-il parfois à Lionel Messi? "Plus vraiment. C'était le cas, lors de ma première saison à l'Atlético Madrid. Surtout quand tu joues pour la première fois au Camp Nou avec toutes ces stars. Si vous n'y pensez pas, cela veut dire que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Mais pour moi, c'est un joueur comme un autre. Des cauchemars à cause de lui? Non pas du tout. Nous l'avons étudié, comme c'est le cas pour un joueur du Celta Vigo ou de Levante. Il n'y a pas de différence".