Mondiaux sur piste: pas d'or, mais trois médailles pour la France

L'équipe de France a raté l'or mais a réussi sa troisième journée des Mondiaux de cyclisme sur piste à Berlin avec trois médailles, l'argent et le bronze pour Lafargue et D'Almeida sur le kilomètre, et le bronze pour Ermenault sur la poursuite.

Ces deux épreuves ne sont pas inscrites au programme des Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet/9 août), mais les résultats sont néanmoins une façon d'engranger de la confiance, ou de se montrer aux sélectionneurs avant les décisions cruciales sur la composition de l'équipe olympique.

Le plus déçu était Quentin Lafargue, malgré sa deuxième place sur le podium. Champion du monde du kilomètre l'an dernier en Pologne, il a laissé son maillot arc-en-ciel à un Néerlandais de 22 ans, Sam Ligtlee, vainqueur en finale en 59,495 secondes pour apporter à son pays sa quatrième médaille d'or en trois jours.

"J'avais un maillot à défendre, a dit Lafargue, donc oui, je suis très déçu. Après je ne crache pas non plus sur une médaille d'argent. Je respecte ce résultat, j'ai longtemps couru après des médailles mondiales".

- "Chronos incroyables" -

Dans une compétition au niveau très relevé, le Français a échoué à 254/1000 de Ligtlee, après avoir réussi le meilleur temps des qualifications en début d'après-midi, en 59,324 secondes.

"Les chronos étaient assez incroyables aujourd'hui, je pensais pouvoir faire des chronos de ce niveau, mais ça n'a pas suffi sur la manche de la finale. Mais on a vu aujourd'hui que ce n'est pas physiquement qu'on a été battus, c'est sur des petits détails techniques".

A côté de lui sur le podium, avec une breloque de bronze autour du coup, Michael D'Almeida était beaucoup plus positif: "Je suis très satisfait de moi, content du travail accompli, c'est une médaille qui n'était pas gagnée d'avance", a lancé celui qui a été écarté du trio de l'équipe de vitesse pour ces Mondiaux. A Berlin, le double médaillé olympique (argent à Londres, bronze à Rio) n'avait qu'une seule épreuve à disputer, le kilomètre.

"Je suis arrivé ici dans des conditions psychologiques pas évidentes, mais j'ai su me mobiliser, s'est-il félicité. Ceux qui me connaissent savent que je ne lâche rien. Bien sûr une équipe va devoir se dessiner bientôt, et compte tenu de mes performances passées et actuelles, je considère que je ne dois pas être écarté. Après il y a des gens qui décident... "

- Bronze et record pour Ermenault -

La troisième médaille du jour a été apportée par Corentin Ermenault en poursuite individuelle. Dans le match pour la troisième place, le Picard a nettement dominé l'Italien Jonathan Milan, battu de plus de 3 secondes.

Ermenault, titré par le passé aux championnats d'Europe mais médaillé pour la première fois aux Mondiaux, a bouclé la distance des 4 kilomètres en 4 min 09 sec 921. En qualifications, le fils de l'ancien champion olympique Philippe Ermenault avait porté son record de France à 4 min 07 sec 593.

Le titre mondial a été conquis haut la main par l'Italien Filippo Ganna, qui a battu son propre record du monde des 4 kilomètres en qualifications, en 4 min 01 sec 934.

Le grand gabarit piémontais (1,93 m), qui court sur route pour l'équipe britannique Ineos, a battu en finale l'Américain Ashton Lambie.

Dans la course aux points, absente du programme olympique, c'est un Néo-Zélandais de 19 ans, Corbin Strong, qui a remporté vendredi l'épreuve avec une belle audace.