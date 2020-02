Arsenal va payer 5 millions d'euros à ses supporters après l'élimination en Europa League

L'élimination précoce d'Arsenal en Europa League aura des conséquences inattendues. Le club va en effet devoir débourser un peu plus de 5 millions d'euros pour rembourser les supporters.

L'Europa League est déjà terminée pour Arsenal. Le club anglais s'est fait surprendre jeudi par l'Olympiakos en 1/16ème de finale et n'ira pas plus loin sur la scène européenne. Une désillusion pour les Gunners, qui passent à côté d'une grosse opportunité sportive. L'impact financier n'est pas non plus négligable.

Mais selon le Evening Standard, une dépense inattendue s'est imposée à la direction. Le club fait en effet face à une situation très compliquée vis-à-vis de ses supporters. En effet, Arsenal a vendu des milliers d'abonnements européens, lesquelles comprennent des places pour 7 affiches européennes à domicile. Problème: avec cette élimination, les supporters n'en auront, au mieux, vécu que six.

Selon le journal, le club va donc devoir rembourser les places restantes. 46.000 de ces abonnements ont été vendus, ce qui chiffre le remboursement à 5,23 millions d'euros. Une dépense évidemment regrettable pour le club anglais, qui vient déjà d'enregistrer une perte de 31,5 millions d'euros pour l'année 2019...