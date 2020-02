Les Diables Rouges peuvent respirer: une orthopédiste RASSURE sur la blessure d'Eden Hazard

La blessure d'Eden Hazard, souffrant d'une fissure du péroné, inquiète, tant en Belgique qu'en Espagne. Certains évoquent une opération et un éventuel forfait pour l'Euro. Mais selon une orthopédiste belge, une telle blessure ne devrait pas être trop longue à soigner.

Mais quand reviendra Eden Hazard ? Victime d'une fissure du péroné, le Diable Rouge va de nouveau louper de nombreuses semaines de compétition, lui qui sortait tout juste d'une absence de trois mois.

Cette blessure, selon les médias espagnols, pousse le Real Madrid à envisager une opération, ce qui serait synonyme, potentiellement, de forfait pour l'Euro 2020. L'origine de la blessure remonte au 4 juin 2017.

Ce dimanche-là, lors du dernier entraînement des Diables avant le match amical face à la république tchèque, Eden Hazard se fracture la cheville droite. Tout seul, sans aucun contact avec un autre joueur. Bilan à l'époque : 3 mois d'inactivité.

Lors d’une première opération, une plaque de soutien avait été apposée sur une zone qui est demeurée très sensible. En réopérant, les chirurgiens pourraient vérifier si tout est toujours bien en place, renforcer la zone fragilisée et sécuriser la suite de sa carrière. Au Réal Madrid, on cite déjà le nom du Docteur James Calder, celui-là même qui avait opéré Hazard en 2017 et qui a opéré Gareth Bale en 2016. Le dernier mot reviendra, bien sûr, au joueur belge.

Mais selon l'évolution, le club et le joueur pourraient opter pour un traitement sans opération. Une option privilégiée par l'orthopédiste belge Dominique Scipioni, qui travaille aux cliniques du Chirec. Selon elle, la lésion dont souffre Eden Hazard n'est pas à considérer comme grave. "Dans un cas aussi classique, la première phase inflammatoire dure une semaine", explique-t-elle à notre journaliste Vincent Legraive. "Ensuite, il y a un cal osseux, qui renforce la zone fracturée, qui s'organise dans les deux semaines qui suivent. Le cal solide, lui, peut prendre entre 4 et 6 semaines. Au niveau de la lésion, on peut donc avoir une guérison complète entre 7 et 8 semaines", précise-t-elle par la suite.

A cela s'ajouteront quelques séances de récupération et la reprise des entraînements. Ce qui permettrait de retrouver Eden Hazard pour le début du mois de mai, favorisant sa participation aux préparatifs de l'Euro 2020. Un diagnostic qui rassure et qui permet d'avoir une idée plus précise de la durée d'indisponibilité du numéro 7 du Real Madrid.