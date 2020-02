Ligue des champions de hand: Montpellier profite de la crise du Vardar Skopje

Montpellier a profité de la crise du Vardar Skopje pour s'imposer chez le champion d'Europe en titre, 31 à 27, samedi lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions de handball.

Mais cette victoire n'a pas suffi aux Montpelliérains pour dépasser les Polonais de Kielce, vainqueurs un peu plus tard des Allemands de Kiel. Ils finissent quatrièmes de leur groupe et affronteront en huitièmes de finale les Danois d'Aalborg ou, plus probablement, les Allemands de Flensbourg.

Le MHB ne s'était jamais imposé dans la salle du Vardar, mais les circonstances étaient cette fois-ci favorables.

La crise financière que traverse le club macédonien depuis plusieurs saisons s'est encore aggravée ces derniers mois, les joueurs n'étant plus payés régulièrement. Son meilleur joueur, le Letton Dainis Kristopans, a fait ses bagages pour Berlin il y a deux semaines.

Sportivement, le Vardar n'est plus au niveau qui lui a permis de disputer les trois derniers Final Four et de l'emporter en 2017 et, à la surprise générale, en 2019 malgré les menaces de disparition. Skopje a désormais perdu six de ses sept derniers matchs européens, mais participera quand même aux huitièmes de finale grâce à son bon début de parcours.

Cette saison, Montpellier est bien plus à l'aise sur la scène européenne qu'en France. Il a mis fin mercredi contre Saint-Raphaël (36-34) à une série de quatre défaites qui l'ont éloigné probablement définitivement de la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions.

Samedi, le MHB a surmonté un mauvais départ (1-5) avant de faire la course devant pendant toute la deuxième période, grâce à ses ailiers Hugo Descat (8 buts) et Yanis Lenne (6 buts) et à son arrière droit Melvyn Richardson (5 buts).

Un moment en tête de cinq buts, les Montpelliérains ont repoussé un retour des champions en titre à un but à quatre minutes du terme pour remporter leur huitième succès européen de la saison.