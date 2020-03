MLS: Thierry Henry réussit ses grands débuts avec l'Impact Montréal

Thierry Henry a réussi ses grands débuts d'entraîneur en MLS samedi, son équipe de Montréal renversant une situation compromise pour finalement s'imposer 2-1 à domicile contre New England, en ouverture de championnat.



Trois jours après une qualification obtenue de haute lutte pour les quarts de finale de la Ligue des champions Concacaf, aux dépens du club costaricien Deportivo Saprissa (0-0, 2-2 à l'aller), l'Impact a encore trouvé les ressources nécessaires pour cette fois décrocher sa toute première victoire de la saison.



L'attaquant argentin Maximiliano Urruti a inscrit le but de la victoire à la 80e minute, après avoir été à l'origine de l'égalisation de l'ailier hondurien Romell Quioto à la 37e. Teal Bunbury avait ouvert le score pour New England à la 13e minute.



Forcé de rapidement courir après le score, l'Impact, qui avait surtout évolué en contres lors de ses deux premières sorties face à Saprissa, a réussi à prendre le contrôle du ballon et du match. Mais il s'en est fallu d'un but refusé après intervention de la VAR et d'un tir adverse repoussé par un poteau, pour que le résultat final soit moins heureux.



Qu'importe, pour Henry et ses hommes, c'est la bonne dynamique qui compte. Leur prochain rendez-vous aura lieu le 7 mars à Dallas pour la 2e journée du championnat, avant leur quart de finale aller de la C1 Concacaf, prévu le 10 mars à domicile contre un autre représentant du Costa Rica, Olimpia.



Deux rendez-vous qui permettront de mieux juger le début de saison de l'ancien attaquant des Bleus, qui tente de se relancer dans son rôle d'entraîneur, après une première expérience en forme d'échec à Monaco où il n'est resté que trois mois en poste entre fin 2018 et début 2019.