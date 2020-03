"Personne d'autre qu'Eden Hazard ne se rapproche autant de Lionel Messi": l'anecdote d'une légende du Real Madrid avant le Clasico (vidéo)

Décisif mais terni: le clasico de Liga le plus important de ces dernières années, dimanche (21h00, 20h00 GMT), sera aussi le moins attractif, alors que le Real Madrid et le FC Barcelone tenteront de redorer l'image du match de clubs le plus suivi du monde.



Deux points séparent le duo leader de Liga (Barça 55 pts, Real 53 pts), ce qui fait de ce clasico retour au Santiago-Bernabeu, comptant pour la 26e journée, un match pivot pour la fin de saison des deux mastodontes du football espagnol... surtout si le Barça gonfle son avance à cinq points.



Il sera, à coup sûr, sportivement plus significatif que celui de la saison dernière, où le Barça comptait déjà neuf points d'avance sur le Real Madrid, ou que celui de 2018, où les Catalans avaient un matelas de 15 points d'avance... Mais cette année, les deux équipes arrivent au clasico avec des dynamiques cassées, au bord du gouffre.



"Ce clasico est une course de canards boiteux. Les deux équipes vont mal", a dit mercredi l'ex-attaquant du Real Jorge Valdano à la radio espagnole Onda Cero. "Le Barça doit davantage son redressement au Real qu'à lui-même", a-t-il ajouté.



"Le Real n'a pas le choix: il doit gagner. Il a beaucoup plus à perdre que le Barça", a abondé l'ex-coéquipier de Zinédine Zidane au Real Madrid, l'avant-centre Fernando Morientes.

La légende du Real Madrid s'est également exprimée sur un des grands absents de ce choc, le Diable Rouge Eden Hazard.

"Il nous a manqué toute la saison. Tout le monde a encore l’Eden Hazard de Chelsea en mémoire car c’était un joueur qui a fait la différence. L’autre jour, je parlais avec Samuel Eto’o, qui a joué avec Eden Hazard, et il m’a dit qu’il n’avait jamais vu personne qui ressemble autant à Messi, au sein de tous les joueurs du monde", a confié Morientes à nos confrères d'Eleven Sports. "Nous attendons avec impatience de voir ce qu’il peut apporter au Real Madrid. Le fait qu’il soit absent lors de ce Clasico est un réel handicap pour le Real Madrid."