Soufiane Bouchikhi et Sofie Van Accom champions de Belgique

(Belga) Soufiane Bouchikhi et Sofie Van Accom ont décroché les titres de champions de Belgique de cross organisés dimanche au parc de Laeken dans le cadre de la 6e et dernière manche de la CrossCup.

Champion sortant, Soufiane Bouchikhi a conservé son titre en devançant Dieter Kersten et Isaac Kimeli, l'autre grand favori du cross bruxellois. Dieter Kersten enlève le classement final de la CrossCup, devant Soufiane Bouchikhi. Lander Tijtgat, 36 ans, a pris la 4e place tandis que Thomas De Bock complète le top 5. Lahsene Bouchikhi, le jeune frère de Soufiane, s'est classé 9e. Chez les dames, Sofie Van Accom a été sacrée pour la première fois, après avoir terminé 2e les trois années précédentes. Elle devance la tenante du titre, Hanna Vandenbussche, et Katrijn Vande Riviere. Hanne Verbruggen, la grande favorite, prend la 4e place et remporte le classement final de la CrossCup. Robin Hendrix et Jenna Wyns ont décroché les titres en cross court. (Belga)