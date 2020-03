Le COUP DE SANG d'un coureur italien lors de la course Kuurne-Brussel-Kuurne: après une chute, il lance son vélo sur un autre coureur

L'Italien Gianni Moscon (Ineos), déjà connu pour ses frasques dans le peloton, a été disqualifié de la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche pour avoir jeté un vélo sur un autre participant à la semi-classique belge.



Sur des vidéos aériennes de la course, l'Italien est vu dans le bas-côté après une chute collective. Il saisit un vélo et le jette sur un autre coureur, également pris dans la chute.



Les organisateurs de la course ont relayé sur Twitter un message du site internet belge Sporza faisant état de sa disqualification.



Ce n'est pas la première fois que Gianni Moscon, 25 ans, est disqualifié d'une course suite à un comportement violent. En 2018, il avait été exclu du Tour de France et suspendu cinq semaines après avoir frappé sur le casque le Français Elie Gesbert.



En 2017, le Trentin avait été suspendu en interne par sa propre équipe, au printemps, après des insultes racistes à l'égard du Français Kevin Reza.



En fin de saison, il avait été accusé par le Suisse Sébastien Reichenbach, qui avait soutenu Reza, d'avoir provoqué sa chute dans une course en Italie (Trois Vallées Varésines). Mais il n'avait finalement pas été sanctionné par la commission de discipline de l'UCI, semble-t-il faute de preuve.



