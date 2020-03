Ski alpin: Pinturault enclenche la deuxième dans son opération remontada à Hinterstoder

Dans son jardin de Hinterstoder (Autriche), Alexis Pinturault a tenu son rang dimanche en combiné alpin, en dominant très largement la concurrence, et effectue une nouvelle excellente opération pour se rapprocher au classement général de la Coupe du monde.

La mission "remontada" est sur les bons rails pour Alexis Pinturault, même si le Français parlerait plus de "remontée", voire de "Aufholjagd". L'allemand est devenu sa deuxième langue: il vit une partie de l'année en Autriche et donne régulièrement ses interviews d'après-course dans la langue de Goethe à la télévision autrichienne.

Arrivé à Hinterstoder avec un retard conséquent de 124 points sur le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde après un slalom géant raté à Naeba (Japon) il y a une semaine, Pinturault a renversé en l'espace de deux courses la tendance dans la course au gros globe.

Après sa belle quatrième place en super-G samedi, il a remporté le combiné dimanche, avec un slalom disputé sous une fine pluie.

"Ce n'est jamais facile de remporter une course, notamment en combiné depuis qu'ils ont changé le format. On doit être très fort en super-G ou en descente, pour pouvoir skier dans les meilleures conditions en slalom", a affirmé Pinturault, vainqueur de sa 28e course.

- Kilde en progrès en géant -

Et le voici désormais à 34 petits points de Kilde au général, puisque son premier rival est sorti en super-G la veille, pourtant sa discipline forte, et n'a pu faire mieux que troisième en combiné, devancé par Pinturault et le Suisse Mauro Caviezel.

De plus, Pinturault a réussi à creuser un joli matelas de 69 points d'avance sur Henrik Kristoffersen (11e dimanche), le troisième homme de la lutte pour succéder à l'Autrichien Marcel Hirscher, octuple tenant du gros globe de cristal mais retraité des pistes depuis septembre 2019.

Sur une piste Hannes-Trinkl qu'il affectionne particulièrement, "Pintu" pourra lundi se rapprocher encore un peu plus de Kilde, et pourquoi pas prendre les commandes du général, puisqu'un slalom géant est au programme dans la station du centre de l'Autriche, si la météo le permet.

C'est dans cette discipline que le Français avait avait infligé deux véritables corrections à Hirscher, relégué à chaque fois très loin du Français, lors du dernier passage à Hinterstoder en 2016.

Attention toutefois au réveil de l'orgueilleux Kristoffersen, qui a lâché 117 points sur Pinturault en deux courses, alors que Kilde a montré des signes de progression en géant (6e au Japon la semaine dernière dans des conditions compliquées).

- Petit globe de combiné -

Après le géant de lundi, il restera huit courses à disputer: une étape à Kvitfjell (Norvège) favorable à Kilde (descente et super-G), une étape à Kranjska Gora (Slovénie) où Pinturault et Kristoffersen sont attendus devant, puis les finales à Cortina d'Ampezzo (Italie), sauf si le nouveau coronavirus venait à bouleverser le calendrier.

En cas de saison terminée prématurément à cause du coronavirus, "il y aurait forcément comme un sentiment de travail inachevé, comme si l'on ne termine pas un bouquin", a expliqué le Français.

Dimanche, Pinturault a goûté une première fois cet hiver au cristal, puisqu'il a remporté son quatrième petit globe de combiné, confirmant qu'il était bien l'homme le plus polyvalent du circuit.

C'est même la sixième année qu'il termine la Coupe du monde de combiné en tête (pas de petit globe distribué en 2013 et 2014), mieux que le Norvégien Kjetil André Aamodt (5) dans les années 1990 et au début des années 2000.

"C'est difficile de gagner ce petit globe, parce que l'on ne peut pas faire la moindre erreur, sinon on n'a aucune chance de le remporter. Ce n'est pas comme dans d'autres disciplines, où il y a un peu de marge pour faire des erreurs", a souligné Pinturault.