Classement mondial: Dominic Thiem intègre le podium, David Goffin toujours dixième

Dominic Thiem a délogé Roger Federer de la 3e place mondiale, selon le nouveau classement ATP publié lundi. C'est le meilleur classement de la carrière de l'Autrichien. Le Suisse, opéré du genou, n'a plus joué depuis l'Open d'Australie et ne reviendra que pour la saison sur gazon.

Aux deux premières places, on trouve toujours Novak Djokovic et Rafael Nadal. Le Serbe et l'Espagnol ont ajouté une ligne à leur palmarès ce weekend, le premier en remportant le tournoi de Dubaï, le second en s'imposant pour la troisième fois à Acapulco. David Goffin, au repos la semaine dernière, a conservé sa 10e place mondiale.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste à Dubaï, reste lui 6e mondial. L'Américain Taylor Fritz, finaliste à Acapulco, passe de la 35e à la 24e place. Vainqueur de son premier titre ATP dimanche à Santiago, le Brésilien Thiago Seyboth Wild bondit de la 182e à la 113e position. Battu en finale au Chili, le Norvégien Casper Ruud est 36e mondial.

Le numéro 2 belge Kimmer Coppejans perd deux places et se retrouve 154e. Ruben Bemelmans pointe au 222e rang et Arthur De Greef est 332e. Ces trois joueurs vont défendre les couleurs belges ce weekend à Debrecen, où la Belgique affrontera la Hongrie les 6 et 7 mars en match de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis.

L'équipe belge se compose aussi de Joran Vliegen, 36e mondial en double, et Sander Gillé, 43e mondial en double. David Goffin a renoncé au déplacement en Hongrie, souhaitant donner la priorité à sa préparation pour les tournois sur dur d'Indian Wells et Miami. L'équipe hongroise se compose d'Attila Balazs (ATP 76), Marton Fucsovics (ATP 84), Zsombor Piros (ATP 401), Fabian Marozan (ATP 523) et Peter Nagy (ATP 530).