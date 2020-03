Coronavirus: l'UEFA s'inquiète et étudie les retombées possibles sur l'Euro 2020

Le Comité exécutif de l'UEFA se réunit lundi à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour sa première séance de l'année. Il va notamment discuter du potentiel impact du coronavirus sur le déroulement de l'Euro 2020, qui débutera le 12 juin à Rome.

Selon l'agence de presse allemande DPA, l'UEFA va surtout procéder à un échange d'informations et non sur des mesures concrètes à prendre. Le congrès ordinaire de l'UEFA et le tirage au sort de la Ligue des Nations, programmés mardi, se tiendront comme prévus à Amsterdam.

L'Euro, disputé pour la première fois dans douze pays européens, débutera dans 102 jours dans la capitale italienne. Le football transalpin est actuellement touché par l'épidémie du coronavirus, la Serie A ayant décidé de postposer les matches se déroulant dans le nord du pays.

L'Italie est le pays du continent le plus accablé par le virus avec 34 décès et plus de 1.700 cas recensés. Pour rappel, les Diables Rouges joueront contre le Danemark, la Finlande et la Russie dans le groupe B de l'Euro, disputé à Copenhague et Saint-Pétersbourg.