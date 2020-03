Alison Van Uytvanck se qualifie pour le deuxième tour

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 62) s'est qualifiée lundi pour le deuxième tour du tournoi de Lyon, joué sur dur et doté de 275.000 euros. Elle s'est imposée face à la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 121) en deux sets 6-1, 6-3) en 1 heure.

Tête de série N.5, Van Uytvanck affrontera au deuxième tour de l'Open 6e Sens - Métropole de Lyon la gagnante du duel entre la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 143) et la Polonaise Magdalena Frech (WTA 169). Alison Van Uytvanck n'est pas la seule belge engagée à Lyon. Ysaline Bonaventure (WTA 118) affronte Marta Kostyuk (WTA 141) ce lundi. Greet Minnen (WTA 105), pour sa part, a hérité d'un gros morceau au premier tour en la personne de la Française Caroline Garcia (WTA 47/N.3). Van Uytvanck et Minnen sont également engagées en double et seront opposées aux Néerlandaises Bibiane Schoofs et Lesley Pattinama Kerkhove au premier tour. (Belga)