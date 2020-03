WTA Lyon - "Avec tout son coeur" Caroline Garcia a battu Greet Minnen au bout du suspense

(Belga) Caroline Garcia (WTA 46) était soulagée lundi soir après s'être qualifiée pour le deuxième tour de la première édition du tournoi WTA indoor sur dur de Lyon, doté de 251.750 dollars. La Française de 26 ans, tête de série N.3, a battu au terme d'un thriller de 2h16 Greet Minnen (WTA 103) 6-4, 1-6, 7-6 (7/5), privant ainsi la Limbourgeoise d'un duel belgo-belge contre la Liégeoise Ysaline Bonaventure (WTA 122), victorieuse de la jeune Marta Kostyuk (WTA 141), 17 ans.

"Ce fut un match difficile et je suis contente de m'en être sortie", a confié la Française, qui a grandi à Lyon et est pleinement impliquée dans la création de l'événement. "J'étais impatiente de monter sur le court, même si je savais qu'émotionnellement, cela pourrait être compliqué. Je traverse une période difficile à l'heure actuelle (NldR : elle n'avait gagné que 2 matches sur 7 depuis le 1er janvier), mais je me bats avec ce que j'ai, avec tout mon coeur. Et aujourd'hui, c'est super d'avoir été chercher cette victoire au bout du suspense, avec l'aide du public. Cela ne l'aurait pas trop fait si j'avais perdu au premier tour." Caroline Garcia fut en effet menée 4-2 dans le dernier set par Greet Minnen, devant même sauver une balle de 5-2 double break, avant de s'imposer au tie-break. La faute à une kyrielle de fautes directes en coup droit et à une gestion plutôt calamiteuse des moments importants, avec 2 balles de break converties seulement sur 18 ! Il n'empêche, la N.2 française reste dans 'son' tournoi et rencontrera Ysaline Bonaventure pour une place en quart de finale. "Cela représente beaucoup pour moi. Créer un tournoi était un rêve", a-t-elle poursuivi. "J'avais vraiment envie de redonner au tennis, à ma région, tout ce qui m'a été apporté depuis de nombreuses années. C'est arrivé plus tôt que prévu. Et pouvoir y participer moi-même rend les choses encore plus spéciales. Même si je n'étais pas à mon meilleur niveau, même si ce n'était pas incroyable, j'ai assuré l'essentiel et j'ai lancé le tournoi. Je sais que c'est en m'accrochant que je vais rebondir et je donnerai tout ce que j'ai lors cette semaine pour en faire un beau tournoi." . (Belga)