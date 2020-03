"Comme un basketteur": pourquoi le Real Madrid a choisi les Etats-Unis pour opérer la cheville d'Eden Hazard

Eden Hazard va être opéré de la cheville jeudi à Dallas, aux Etats-Unis. Le Diable Rouge, qui sera accompagné à Dallas par Niko Mihic, le chef du service médical du Real, devrait atterrir demain/mercredi dans l'après-midi.

Il passera ensuite sous le scalpel du Docteur Dan Cooper. Le Canadien a une confiance absolue en son confrère américain. De même que le choix de la "Carrell Clinic" de Dallas n'est pas un hasard. Le Dr. Cooper est consultant externe au Real depuis plusieurs années. Ses connaissances dans d'autres sports sont largement appréciées. Il est chef de service au sein des Dallas Cowboys, l'équipe de football américain la plus populaire aux USA. Au sein de son cabinet se trouvent également plusieurs spécialistes ayant une expertise en NBA, le championnat nord-américain de basket. C'est cette expertise que recherchait le Real.

Il a été apposé selon les médecins du club madrilène qu'Hazard ne dribblait et surtout ne se tournait/pivotait pas comme un joueur de football "normal" mais plutôt à la manière d'un basketteur. Et comme les Etats-Unis ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine des entorses de cheville similaires à celle du capitaine des Diables et qu'ils n'ont trouvé aucune alternative valable en Europe, le Real a pris la décision de s'envoler pour Dallas.

L'opération a été validée par différentes parties: d'un côté les médecins du Real Madrid, de l'autre ceux de la sélection, en accord avec Roberto Martinez et bien entendu Eden Hazard. La raison est simple: selon Kris Van Crombrugge, cette opération ne devrait pas mettre en péril l'Euro 2020 du Diable Rouge. "Nous sommes optimistes sur le fait que sa rééducation sera rapide, et Eden est également très motivé pour atteindre le Championnat d’Europe", avait-t-il expliqué à nos confrères de VTM.

Le Belge pourrait donc faire son retour à l'entraînement dans le courant du mois de mai, avec l'ambition d'être sur pied totalement pour la première rencontre de l'Euro 2020, prévue le 13 juin face à la Russie. La durée précise de son indisponibilité sera connue une fois son opération terminée.