Coronavirus: "pas de restrictions" à ce stade pour L1 et Top 14 (Maracineanu)

Les matches de football de Ligue 1 et de rugby du TOP 14 "ne sont pas soumis à des restrictions particulières" dues à l'intensification de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, en précisant que la situation pouvait évoluer et en défendant le "cas par cas".

"Aujourd'hui (les matches de L1 et de Top 14) ne sont pas soumis à des restrictions particulières. Les spectateurs sont issus en grande majorité des territoires régionaux, où aucune mesure de restriction de circulation n'est appliquée" mais "ce sujet va s'étudier au cas par cas avant chaque match avec les préfets", a expliqué la ministre, qui réunissait dans la matinée des représentants des ligues professionnelles et du mouvement sportif.

Roxana Maracineanu est restée prudente concernant le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Paris SG et Dortmund, le 11 mars, affirmant qu'"a minima le match se tiendra" mais qu'un huis clos était une hypothèse.

"L'état de l'évolution sanitaire liée au virus étant évolutive par définition, il y a des fois des messages qu'on peut passer le jour-même et qui peuvent changer", a-t-elle aussi prévenu, deux jours après l'annulation du semi-marathon de Paris.

A ce stade, le gouvernement recommande l'annulation des événements réunissant plus de 5.000 personnes en espace confiné, ou des manifestations d'"envergure" impliquant un "brassage de populations" d'origines différentes, a-t-elle rappelé.

Dans ce contexte, "le maintien" de l'épreuve cycliste Paris-Nice (8-15 mars) est "proposé": "effectivement il s'agit d'une épreuve internationale, mais les équipes en majorité sont testées" et "il y a peu de public le long de la course", a indiqué Roxana Maracineanu, sans exclure "des mesures plus strictes".

Mais pour les Championnats de France de cross-country, prévus du 6 au 8 mars à Montauban, "aujourd'hui, au vu du contexte, le préfet et la fédération (d'athlétisme) ont préféré proposer le report de cet événement, cette décision n'ayant pas d'impact majeur tant au niveau sportif qu'organisationnel", a-t-elle ajouté.