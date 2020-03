Coronavirus: six nouveaux cas aux Emirats, "reliés" au tour cycliste interrompu

Le ministère de la Santé des Emirats arabes unis a annoncé mardi l'apparition dans le pays de six cas supplémentaires de nouveau coronavirus, "reliés" aux deux cas ayant motivé jeudi l'interruption du Tour des Emirats cycliste.



"Six nouveaux cas de nouveau coronavirus", a indiqué dans un tweet lapidaire le ministère de la Santé et de la Prévention.



"Les patients sont reliés aux deux cas annoncés précédemment, associés au Tour cycliste des Emirats", a affirmé le ministère, cité par l'agence officielle WAM.



"Deux Russes, deux Italiens, un Allemand et un Colombien" seraient concernés, a-t-on indiqué de même source, sans préciser s'il s'agissait de coureurs.



Jeudi, le Tour des Emirats avait été interrompu après la contamination de deux membres italiens de l'encadrement d'une équipe présente sur l'épreuve.

Les équipes avaient été confinées dans leur hôtel



Les coureurs, l'encadrement des équipes et certains médias avaient été confinés dans leurs hôtels à Abu Dhabi, afin d'y passer des tests médicaux.



La majorité d'entre eux ont depuis été autorisés à quitter le pays, mais quatre des vingt équipes placées en quarantaine sont toujours bloquées aux Emirats: la formation russe Gazprom, les locaux de l'UAE-Team Emirates et les Français de la Cofidis et de la Groupama-FDJ.



"Nous sommes retenus contre notre gré, à un endroit que nous n'avons pas choisi et pour une durée inconnue. C'est d'ailleurs ce dernier point qui est le plus compliqué à vivre", a déploré mardi sur son compte Facebook Thierry Vittu, le président de Cofidis.



Les personnes toujours confinées seront "ré-examinées et testées pour leur garantir une intégrité absolue", selon WAM, qui a cité le ministère.



Avec les six cas annoncés mardi, 27 personnes ont désormais été recensées comme avoir été contaminées par le nouveau coronavirus aux Emirats arabes unis.



Le nombre de cas de nouveau coronavirus dans le monde s'élevait mardi à plus de 92.000, dont plus de 3.155 décès, dans 78 pays.