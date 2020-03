Un recrue de choix pour Thierry Henry à l'Impact Montréal: Victor Wanyama débarque en MLS

Victor Wanyama s'est engagé pour trois saisons avec l'Impact Montréal, club du championnat nord-américain de football (Major League Soccer). La franchise canadienne, entraînée par Thierry Henry et dont Olivier Renard est le directeur sportif, a confirmé mardi soir l'arrivée du médian kenyan de 28 ans. Wanyama, qui a évolué au Germinal Beerschot entre 2009 et 2011, quitte Tottenham, où il était peu utilisé.



Après son départ du Germinal Beerschot en 2011, Wanyama a joué au Celtic (2011-2013), à Southampton (2013-2016) et à Tottenham (2016-2020). Titulaire lors de sa première saison chez les Spurs, Wanyama a perdu sa place, notamment en raison de blessures. Cette saison, il n'a totalisé que quatre apparitions. L'Impact Montréal s'était classé neuvième de la Conférence Est la saison passée, manquant ainsi la qualification aux playoffs. Avec aussi le défenseur Rudy Camacho (ex-Waasland-Beveren) dans l'effectif, une autre vieille connaissance de la Jupiler Pro League joue au club.