CrossCup : le championnat de Flandre déménagera en 2021 de Rotselaar à Diest

(Belga) Le championnat de Flandre de cross-country, qui compte également comme avant-dernière manche de la cross-cup, déménage à Diest à partir de 2021. C'est ce que l'organisation a confirmé mercredi à Belga. Ces dernières années, l'épreuve se déroulait au domaine de Plas à Rotselaar.

Le nouveau théâtre du championnat de Flandre sera le domaine provincial Halve Maan à Diest. L'organisateur, Golazo, et le gestionnaire du domaine ont trouvé un accord pour trois ans, avec une option pour prolonger d'un an. En 2021, la course se tiendra le 14 février. Diest est le seul nouveau site pour la prochaine saison de CrossCup. Les manches de Berlare, Mol, Roulers, Hannut et Bruxelles sont maintenues. (Belga)