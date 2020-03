Cet attaquant anglais nettoie la lucarne en envoyant une OGIVE IMPARABLE (vidéo)

La frappe surpuissante de Jordan Flores fait actuellement le tour du monde avec notamment plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux.

Ce but inscrit le 28 février dernier fera sans aucun doute partie des réalisations candidates au prix Puskas (un trophée qui récompense le plus beau but de l'année). Ce geste magnifique a été en plus été effectué dans un match au sommet, opposant le Dundalk FC et les Shamrock Rovers, dans le championnat irlandais.

Avec cette volée sensationnelle, l'avant-centre anglais de Dundalk, Jordan Flores, a connu son heure de gloire. "On travaille cette séquence à l’entraînement, mais la plupart du temps j’y vais avec la tête et je manque le cadre, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de volée cette fois", a-t-il confié.

Seule ombre au tableau, ce but n'a pas permis à Dundalk de l'emporter (3-2).