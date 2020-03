Coronavirus - Les matches de Serie A et les évènements sportifs en Italie à huis clos jusqu'au 3 avril

(Belga) Le gouvernement italien a annoncé lors d'une conférence de presse que tous les évènements sportifs en Italie devront se tenir à huis clos suivant un nouveau décret émettant de nouvelles dispositions pour contrer la propagation du coronavirus. La mesure est d'application jusqu'au 3 avril. Cela concerne notamment les matches de Serie A en football qui se joueront tous sans public.

Mercredi, l'on avait appris que la demi-finale retour de la Coupe d'Italie de football programmée jeudi entre Naples et l'Inter Milan avait été reportée suite à la décision du préfet de la ville napolitaine. La première demi-finale retour, entre la Juventus et l'AC Milan (1-1 à l'aller), prévue mercredi, a également été reportée. La Juve affrontera dès lors bien l'Inter dimanche dans un match de Serie A qui avait déjà été reporté le week-end dernier alors que Milan-Gênes se disputera dimanche à 12h30 suivant un calendrier totalement chamboulé en championnat d'Italie. Un match de Serie A prévu lundi entre la Sampdoria de Gênes et Hellas Vérone, prévu lundi a aussi été reporté. La mesure touche également le match de rugby des VI Nations entre l'Italie et l'Angleterre le 14 mars à Rome alors que 20.000 supporters anglais avaient prévu de faire le déplacement. La situation des courses cyclistes prévues en Italie dès cette semaine avec les Strade Bianche samedi, le GP de Larciano dimanche, Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) ainsi que Milan-San Remo le 21 mars, n'apparaît pas pas encore très claire suite à ce nouveau décret. (Belga)