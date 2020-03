Ligue des Champions (m) - Roulers battu 3 sets à 0 par Civitanova et Stijn D'Hulst en quarts de finale aller

(Belga) Roulers s'est incliné 3 sets à 0 face aux Italiens de Civitanova et Stijn D'Hulst en quarts de finale aller de la Ligue des Champions de volley (messieurs), mercredi en terre flandrienne.

Les Flandriens se sont inclinés 29-31, 14-25 et 16-25. Le match retour est prévu le 11 mars en Italie, en principe à huis clos suivant le décret publié mercredi soir par le gouvernement italien. Civitanova, champion d'Italie, a remporté la Ligue des Champions l'année passée et vient de remporter la Coupe d'Italie pour la 6e fois de son histoire. Civitanova s'était aussi adjugé le Mondial des clubs en décembre. Stijn D'Hulst avait joué à Roulers jusqu'en 2017 passant ensuite dans les rangs de Düren en Allemagne avant de rejoindre Civitanova la saison dernière. Le vainqueur de ce quart de finale jouera en demi-finale (aller 24-26 mars, retour 7-9 avril) contre le gagnant du match entre les Italiens de Trente et les Polonais de Jastrzebski Wegiel. Les deux autres quarts de finale aller ont vu la victoire des Italiens de Pérouse, coachés par Vital HeyneN, en déplacement chez les Russes de Fakel Novy Urengoy (1-3), alors que d'autres Russes, ceux de Kuzbass Kemerovo se sont inclinés contre les Polonais de Zaksa Kedzierzyn-Kozle (2-3). La finale est prévue le 16 mai à Berlin, Allemagne. (Belga)