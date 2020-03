Coupe de France: Neymar et Mbappé prêts pour Dortmund

Un triplé pour Kylian Mbappé et un but sur penalty pour Neymar: le duo d'attaquants de Paris SG a été décisif mercredi en demi-finale de la Coupe de France contre Lyon (5-1) et semble prêt à répondre présent face à Dortmund dans huit jours au Parc des Princes en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

A l'aller, le club allemand s'était imposé 2-1 et c'est Neymar qui avait marqué pour les Parisiens.

Mais sa performance avait été en deçà des attentes et il avait invoqué un manque de rythme, critiquant le club de l'avoir ménagé quatre matches après une blessure aux côtes.

Mercredi, face à l'OL, se plaignant du pied droit, il a voulu sortir juste avant la mi-temps avant de finalement rester sur le terrain. Pendant la pause, le PSG s'est offert quelques frayeurs: l'Allemand Julian Draxler a débuté son échauffement et les supporters parisiens ont commencé à craindre une nouvelle défection de leur star avant un match européen capital.

Mais le Brésilien a bien fait son retour sur la pelouse pour la deuxième période.

Son penalty, inscrit avec plein de sang froid, est le 399e but de sa carrière professionnelle et son 17e cette saison avec Paris.

Même s'il n'a pas livré non plus un très grand match, il a proposé quelques accélérations en première période.

Et sur l'une d'elles, après avoir débordé Léo Dubois, il a délivré un centre de l'aile gauche à la réception duquel une reprise de volée d'Edinson Cavani a heurté le poteau (43).

- Tous les deux avertis -

Et au final, Neymar est resté sur le terrain jusqu'au terme de la partie non sans avoir été averti pour une charge un peu trop sévère sur Bruno Guimaraes (85).

Plus de peur que de mal, donc.

De son côté, Mbappé a eu le mérite d'égaliser trois minutes seulement après l'ouverture du score signée Martin Terrier, en prolongeant du bout du pied une reprise de la tête de Laywin Kurzawa après un corner joué de l'aile droite (14).

Après avoir reçu un avertissement pour une protestation un peu trop virulente (65), il a porté le score à 3-1 sur une action individuelle alors que l'OL était réduit à dix après l'exclusion de Fernando Marçal (64).

Après avoir récupéré le ballon dans sa moitié de terrain, il a, sur une accélération dont il a le secret, déposé Bruno Guimaraes dans le rond central, puis Marcelo dans la surface pour battre de près Anthony Lopes du pied droit (70).

Pour terminer la démonstration, Neymar s'est offert le luxe de permettre à Mbappé d'ajouter un cinquième but pour le PSG d'un centre de la gauche sur lequel l'international français s'est repris à deux fois pour glisser le ballon dans la cage (90+2).

L'attaquant parisien, avec ce triplé porte son total de buts à trente pour cette saison avec le PSG toutes compétitions confondues.

Les deux joueurs n'ont plus que le match à Strasbourg en fin de semaine et huit jours pour arriver contre Dortmund en pleine possession de leurs moyens. Mais ils semblent déjà sur la bonne voie.