Basket (dames) - Philip Mestdagh ne sera plus celui de Namur la saison prochaine, son successeur déjà connu

Philip Mestdagh ne sera plus le coach de Namur la saison prochaine. Le sélectionneur des Belgian Cats a confirmé mercredi qu'il ne prolongerait pas son aventure à la tête du club namurois de basket féminin. Il sera remplacé par Jan Callewaert.

Arrivé à Namur en 2017 après avoir eu en main Castors Braine, Philip Mestdagh a remporté la Coupe de Belgique avec le club namurois en 2018. "Cela fait trois ans que je travaille à Namur, nous avons mis un place un staff complet, tant sur le plan du coaching que de la préparation physique, un staff médical et une structure d'entraînement", a expliqué Philip Mestdagh à l'Agence BELGA. "Namur est un club avec beaucoup de potentiel, mais j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de la question et de faire un peu de surplace. Je regrette aussi que le championnat belge ne puisse pas surfer sur le succès des Belgian Cats pour s'organiser un peu mieux. C'est le moment ou jamais pour moi de tenter encore un autre challenge. Je n'ai pour l'instant pas de propositions, mais je pense qu'il pourrait y avoir des offres en provenance de l'étranger." Philip Mestdagh, 57 ans, avait décliné l'an dernier des propositions pour coacher à l'étranger ayant déjà donné sa parole à Namur. Il va terminer la saison avec Namur, 3e du championnat et éliminé en demi-finales de la Coupe de Belgique par Castors Braine la semaine dernière. Dans la soirée mercredi, l'Avenir annonçait l'arrivée de Jan Callewaert pour le remplacer. Le jeune technicien flandrien, 44 ans, a coaché Waregem par le passé en Belgique avant de prendre le chemin de la Suisse à l'aube de la saison 2018-2019, gagnant la Coupe et le championnat national. Il avait été remercié en janvier et a confirmé son retour en Belgique pour un nouveau défi avec le club namurois.