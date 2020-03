Dallas s'impose sous les yeux d'Eden Hazard

(Belga) Dallas a battu La Nouvelle-Orléans 127-123 après prolongation, mercredi, dans le championnat nord-américain de basket. Eden Hazard a assisté à cette rencontre. Il a ensuite échangé son maillot avec la star des Mavericks, Luka Doncic.

Le Slovène, 21 ans, a également remporté le match dans le match entre les étoiles montantes de la NBA contre Zion Williamson, 19 ans. Doncic a terminé avec 30 points, 17 rebonds et 10 passes, soit le 22e triple-double de sa jeune carrière. Il s'offre au passage le record de la franchise, effaçant des tablettes Jason Kidd, auteur de 21 triple-doubles en six saisons dans le Texas. Williamson a inscrit 21 points, pris 6 rebonds et donné 3 passes. Eden Hazard est arrivé mercredi dans le Texas. Il doit subir une opération de la cheville jeudi au Carrell Clinic, effectuée par le Dr. Eugene Curry, qui collabore avec les Mavericks. Dallas compte 38 victoires pour 25 défaites et pointe en septième position à l'Ouest. La Nouvelle-Orléans (26 victoires, 36 défaites) est 12e. Dans cette conférence, Oklahoma City s'est imposé 107-114 à Detroit et reste sixième (38 victoires, 24 défaites) tandis que Portland, victorieux 125-104 de Washington, maintient, avec 28 victoires et 35 défaites, la pression sur Memphis (31 victoires, 31 défaites), actuellement le huitième et dernier qualifié pour les playoffs, qui s'est imposé 79-118 à Brooklyn. A l'Est, le leader, Milwaukee, porté par Giannis Antetokounmpo (29 points et 12 rebonds) a dominé Indiana 119-100. Les Bucks affichent un bilan de 53 victoires en 62 rencontres. Boston s'est imposé 106-112 à Cleveland et reste troisième (42 victoires, 19 défaites). (Belga)