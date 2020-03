Dallas a battu La Nouvelle-Orléans 127-123 après prolongation, mercredi soir, dans le championnat nord-américain de basket. Eden Hazard, qui a atterri ce matin vers 4h (heures belges) dans le Texas, a assisté à cette rencontre. Le Diable Rouge a ensuite échangé son maillot avec la star des Mavericks, Luka Doncic.

Le Slovène de 21 ans, passé par le Real Madrid durant 4 saisons, a également remporté le match dans le match entre les étoiles montantes de la NBA contre Zion Williamson, 19 ans. Doncic a terminé avec 30 points, 17 rebonds et 10 passes, soit le 22e triple-double de sa jeune carrière. Il s'offre au passage le record de la franchise, effaçant des tablettes Jason Kidd, auteur de 21 triple-doubles en six saisons dans le Texas. Williamson a inscrit 21 points, pris 6 rebonds et donné 3 passes.

Eden Hazard est arrivé mercredi dans le Texas. Il doit subir une opération de la cheville ce jeudi au Carrell Clinic, effectuée par le Dr. Eugene Curry, l'orthopédiste des stars et consultant pour les Dallas Cowboys, l’une des meilleures équipes de football américain, mais aussi pour les Mavericks.