Anderlecht doit payer 2.500 euros pour le pétard lancé par un supporter à Malines

(Belga) Le RSC Anderlecht doit payer une amende de 2.500 euros car un supporter des Mauve et Blanc a lancé un pétard sur le terrain de Malines lors de la 26e journée de la Jupiler Pro League, a confirmé la Fédération belge de football (RBFA) jeudi.

L'incident s'était produit après le deuxième but local signé Aster Vranckx à 72e minute, qui avait provoqué la colère du supporter. Le parquet fédéral avait poursuivi le club bruxellois et réclamé une amende de 2.500 euros. Anderlecht avait déjà été poursuivi pour des faits similaires constatés lors du match de la 22e journée contre Bruges (1-2), au cours duquel un pétard avait explosé juste à côté du gardien visiteur Simon Mignolet, le 19 janvier. L'amende avait alors atteint la barre des cinq mille euros, tandis qu'une fermeture partielle des tribunes affectera la trésorerie du club de Marc Coucke le 7 mars, lors de la réception de Zulte Waregem. Les supporters fautifs ont été identifiés. Anderlecht engagera contre eux des poursuites pénales et civiles. (Belga)