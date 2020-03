Cristiano Ronaldo donne des nouvelles de la santé de sa mère, victime d'un AVC

Cristiano Ronaldo a pris part à l'entraînement de la Juventus mercredi, a annoncé le club italien dans un bref communiqué. La star portugaise du football ne s'était pas entraînée mardi avec son club afin de se rendre sur son île natale de Madère pour être au chevet de sa mère, victime d'un accident vasculaire cérébral.

Dolores Aveiro, 65 ans, a été hospitalisée après un AVC mardi à l'aube à Funchal. Le quintuple Ballon d'Or a reçu la permission d'effectuer une visite éclair. Mardi soir, il a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant que sa mère se trouvait dans un état stable. "Merci pour tout vos messages de soutien à ma maman. En ce moment elle est stable et se rétablit à l'hôpital", avait indiqué le joueur de 35 ans sur son compte Twitter. "Moi et ma famille nous voulons remercier l'équipe médicale qui s'occupe d'elle, et demander gentiment à pouvoir préserver notre intimité en cette période", avait-il ajouté dans un message en anglais.

Quelques heures plus tard, ce fut au tour du compagnon de Dolores de se montrer rassurant sur son état de santé. "Elle va bien. L'important est qu'elle se remette bien. Tout le monde est là pour la soutenir", a-t-il confié à GTRES.

La Juventus aurait dû affronter l'AC Milan mercredi soir en demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Le match a cependant été reporté en raison des mesures prises afin d'endiguer la propagation du coronavirus.