Coronavirus: la Pro League annonce prendre des mesures très strictes

Ces derniers jours, la Pro League a eu des contacts étroits avec le SPF Santé publique, le cabinet de la Ministre de la Santé publique Madame De Block, le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) et la Cellule Football.

En outre, le management de la Pro League a également été en contact avec les ligues et fédérations européennes voisines afin de suivre de près la situation dans ces pays.

Tant les autorités que les experts impliqués ont assuré à la Pro League que la situation actuelle nécessite une attention et un suivi particuliers, mais qu’il n’était pas nécessaire de paniquer.

Les matchs de ce week-end auront lieu avec des recommandations supplémentaires

Ce week-end, les matchs de la Jupiler Pro League et les finales de la Proximus League pourront avoir lieu et les supporters pourront se rendre dans les stades. Toutefois, la Pro League et ses clubs appellent les supporters qui souhaitent assister aux matchs à respecter scrupuleusement les recommandations émises par le SPF Santé publique. Dans l'espace d'un stade, où un grand groupe se rassemble dans une surface limitée et où il y a une grande interaction, la collaboration de chacun est plus que jamais nécessaire.

La Pro League et les clubs souhaitent donc communiquer explicitement les recommandations suivantes aux supporters de nos clubs :

- Ceux qui se sentent malades ou qui ont de la fièvre restent chez eux ce week-end et encouragent leur équipe préférée via les diffusions en direct, les chaînes de club, les médias sociaux...

- Nous voulons minimiser le risque de contamination. Les contacts directs (poignées de main, bises, embrassades,...) ne sont pas recommandés.

- Il va sans dire que toute personne qui tousse ou éternue se couvre la bouche et le nez.

- Lavez-vous les mains régulièrement.

Supportez votre club à fond, mais gardez vos distances

Les contacts avec les joueurs ne sont pas souhaitables pour le moment. Nous demandons donc aux supporters de ne pas demander des autographes, des poignées de main, des selfies et des maillots aux joueurs pendant cette période.

Directives supplémentaires destinées aux clubs et aux médias

En concertation avec les experts et les clubs, la Pro League a également formulé une série de recommandations visant à réduire au minimum le risque de contamination pour les joueurs et les collaborateurs en marge des matchs.

- Les contacts directs inutiles sont évités autant que possible : plus de poignées de main au début du match, au toss et après le match.

- Après concertation avec le referee department, le toss aura lieu sans poignée de main jusqu'à nouvel ordre.

- Une distance minimale de 1 mètre sera respectée lors des interviews de matchs.

- Les interviews dans la zone neutre doivent avoir lieu à une distance d'au moins 1 mètre. Le club peut décider de les remplacer par une conférence de presse supplémentaire, en maintenant la presse à une distance minimale d'au moins 1 mètre.

La Pro League suit attentivement la situation et est en concertation permanente avec les services et les experts compétents. La semaine prochaine, la Pro League organisera ainsi une séance d'information pour tous ses clubs avec les experts compétents. En cas de nouveaux développements, d'autres mesures pourront être prises. La santé des supporters, des collaborateurs et des joueurs constitue en effet toujours la première priorité.