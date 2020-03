Arbitre bousculé: fin de saison pour Gelson Martins, suspendu six mois

Gelson Martins ne rejouera pas cette saison: le milieu portugais de Monaco a été suspendu six mois jeudi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour avoir bousculé l'arbitre lors du match de son équipe à Nîmes le 1er février.

"Après instruction du dossier et audition du joueur, la commission a décidé de sanctionner Gelson Martins d’une suspension ferme de six mois. Cette décision prend effet à compter du 6 février 2020", a annoncé la LFP dans un communiqué.

Le Monégasque était suspendu à titre conservatoire depuis le 6 février.

Énervé par l'exclusion de son partenaire Tiémoué Bakayoko à la demi-heure de jeu, Gelson Martins était venu bousculer l'arbitre Mickaël Lesage.

Expulsé à son tour pour ce geste d'humeur, l'international portugais avait alors récidivé, repoussant des deux bras le directeur du jeu, au niveau du torse.

Le joueur de 24 ans avait ensuite présenté sur les réseaux sociaux ses excuses pour son "attitude irréfléchie", se défendant d'être "agressif".

Son geste a déclenché de nombreuses réactions dans le milieu du foot, jusqu'au président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët ayant appelé à "réprimer fermement" ce genre d'acte.

- Karembeu et Hadji aussi -

Dans son article 10, le "barème de référence" de la FFF mentionne le cas d'une "bousculade volontaire" comme étant le "fait d'entrer en contact physique avec une personne en effectuant une poussée susceptible de la faire reculer ou tomber". Ce texte préconise une suspension de huit mois lorsqu'un joueur se rend coupable de ce geste pendant une rencontre sur un "officiel" (arbitre ou délégué).

Dans le passé, Christian Karembeu avec Nantes en 1993 et Youssouf Hadji avec Nancy en 2010 ont été suspendus six mois pour avoir bousculé et intimidé un arbitre. La sanction du premier avait été réduite à trois mois en appel, celle du second avait été annulée par le tribunal administratif.

En 2010 également, le Bordelais et capitaine de l'équipe de France Alou Diarra avait écopé de six matches de suspension pour avoir bousculé l'arbitre, un geste pour lequel il s'était excusé immédiatement auprès de l'intéressé.

Gelson Martins a été recruté définitivement cet été en provenance de l'Atlético Madrid, qui l'avait prêté six mois à Monaco en fin de saison dernière.

Le N.11 de l'ASM, né au Cap-Vert et sélectionné à 21 reprises en équipe du Portugal, est sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2024. Il lui faudra attendre la première journée de la saison 2020-21 pour retrouver les terrains en match officiel.

- "Durée excessive" -

Le club de Monaco a réagi à cette sanction dans un communiqué où il a regretté "la durée excessive" de la sanction.

"Si le club condamne une nouvelle fois le comportement injustifiable de son attaquant, il regrette la durée excessive de cette suspension, pour un joueur n'ayant jamais connu d'écart disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau", souligne le communiqué.

Malgré la durée de la sanction, le club de la Principauté ne fera pas appel, a-t-on appris de sources internes au club.

"Son attitude n'est pas acceptable, ni pardonnable", avait lancé le vice-président monégasque Oleg Petrov, qui avait précisé: "Il sera fortement sanctionné. Et de mon côté, je vais m'assurer qu'une attitude comme cela ne se reproduise plus."

Lors de sa conférence de presse d'avant-match contre Nice, l'entraîneur de Monaco, Robert Moreno avait, quant à lui, précisé que le joueur continuerait à s'entraîner avec l'équipe première du club pendant sa suspension.

"La situation est difficile, a dit Moreno. Mais il restera avec l'équipe. Le faire travailler seul sera très difficile. C'est une question de psychologie et de respect. Il s'entraîne bien. On doit l'aider, même s'il n'effectue pas l'entraînement tactique pour préparer un match", a-t-il expliqué.