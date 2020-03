Euro 2020: ÉNORME coup dur pour la Turquie

La Turquie ne pourra pas compter sur son avant-centre Cenk Tosun à l'Euro 2020 de football (12 juin-12 juillet).

Le joueur né en Allemagne et prêté par Everton à Crystal Palace durant le dernier mercato hivernal, s'est sérieusement blessé au genou lors d'un entraînement en début de semaine. Divers médias rapportent qu'il s'est déchiré les ligaments croisés antérieurs. Il sera bientôt opéré. Tosun retournera ensuite à Everton pour travailler à son rétablissement.

Tosun a joué avec Crystal Palace à cinq reprises au cours des deux derniers mois, et marqué un but. Il était un concurrent direct du Diable Rouge Christian Benteke. Avec Everton, il a disputé 51 matchs officiels et marqué dix buts depuis son arrivée en janvier 2018 en provenance de Besiktas, mais à peine 8 matchs cette saison (2 buts, 3 assists). Le Turc est toujours sous contrat avec les Toffees jusqu'en juin 2022.

La blessure de Tosun est également un coup dur pour l'équipe nationale turque qui jouera le match d'ouverture du championnat d'Europe des nations contre l'Italie le 12 juin à Rome. Tosun a joué un rôle important lors des qualifications avec cinq buts personnels. Il compte un total de 42 caps et 16 buts à son actif sous le maillot de la Turquie.