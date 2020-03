Basket : Anvers défend son trophée face au Spirou de Charleroi dimanche

(Belga) Anvers et le Spirou de Charleroi s'affrontent ce dimanche à 17h à Forest National à Bruxelles en finale de la coupe de Belgique. Les Anversois, tenants du titre, tenteront de garder le trophée dans la métropole. Une coupe de Belgique que les Carolos convoitent depuis 2009.

Vainqueur 76-70 face à Ostende en finale de la coupe de Belgique il y a un an à Forest National, Anvers avait mis fin à une hégémonie de six ans du club côtier. Seulement, les Giants n'avaient pas réussi à réaliser le doublé en perdant la finale du championnat face aux mêmes Ostendais. Cette saison, les joueurs de Christophe Beghin sont de retour en finale et comptent bien ajouter une septième coupe à leur palmarès. Troisièmes en championnat après leur revers à Mons le week-end dernier, les Anversois peuvent se reposer sur un collectif bien huilé avec des joueurs d'expérience comme le capitaine Dave Dudzinski ou les Belges Hans Vanwijn et Vincent Kesteloot, arrivé cet été d'Ostende. Des éléments entourés de jeunes à haut potentiel tels que le meneur Luka Rupnik ou le pivot Ibrahima Fall Faye. Pour arriver en finale, Anvers avait éliminé Kontich (D3), Mons et Limbourg United. En face, le Spirou de Charleroi retrouve la finale de la coupe de Belgique pour la première fois depuis 2010 et sa défaite contre Ostende. Les Carolos, n'ont plus gagné la coupe de Belgique depuis leur cinquième succès en 2009 et une victoire face à Liège et sont à la recherche d'un trophée sur le sol belge depuis 2011, l'année de leur dernier titre de champion de Belgique. Après un début de saison compliqué, le Spirou est monté en puissance et occupe la cinquième place en championnat. Son arme la plus dangereuse sera certainement l'ailier américain Anthony Beane, auteur de 18 points de moyenne en championnat cette saison. Un match qui sera également important pour Axel Hervelle, qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Après avoir tout gagné à l'étranger, le pivot belge cherchera à gagner son premier trophée en Belgique. Seule tuile pour Charleroi, l'absence de Khalid Boukichou, suspendu pour un match après avoir donné un coup de poing au joueur de Liège Thomas Hubert. Le Spirou a éliminé Gand (D2), Ostende et Alost pour atteindre la finale. (Belga)