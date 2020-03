WTA 125K Indian Wells - Yanina Wickmayer éliminée en quarts de finale malgré deux balles de match

(Belga) Menant 6-4, 5-2 avec deux balles de match au bout de sa raquette à 5-3, Yanina Wickmayer s'est finalement inclinée en quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125K d'Indian Wells, disputé sur surface dure et doté de 125.000 dollars, face à la Japonaise Misaki Doi (N.13), 86e mondiale.

Yanina Wickmayer, 30 ans, 153e au classement WTA, a en effet été battue par la Japonaise de 28 ans en trois sets - 4-6, 7-5 et 7-6 (7/3) au bout de 2 heures et 49 minutes de jeu. Misaki Doi jouera en demi-finales soit contre la Russe Vera Zvonareva (WTA 319), 35 ans, soit contre l'Allemande Laura Siegemund (N.5), 32 ans, 64e mondiale. Dans l'épreuve du double, associée à l'Australienne Samantha Stosur, Yanina Wickmayer (N.3) disputera, en principe vendredi encore, les quarts de finale aussi, contre les Américaines Catherine Mcnally et Jessica Pegula. (Belga)