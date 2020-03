NBA: les Clippers vont engager Joakim Noah pour dix jours

Joakim Noah, qui n'a plus joué en NBA depuis presque un an, va très bientôt retrouver les parquets qui plus est dans une équipe aux ambitions de titres, puisque les Los Angeles Clippers vont l'engager pour dix jours, affirment vendredi plusieurs médias.

Selon Adrian Wojnarowski, Noah, actuellement agent libre et âgé de 35 ans, va officiellement rejoindre l'équipe californienne à partir de la semaine prochaine.

Il va signer un contrat de dix jours, affirme pour sa part Sam Charania (The Athletic), également très renseigné sur la question des transferts.

Un tel contrat permet au club qui engage un joueur d'en rester là après dix jours s'il n'est pas satisfait de son rendement. A contrario, si les choses se passent bien, ce contrat peut être prolongé jusqu'à la fin de la saison.

Actuellement, les Clippers sont 2e de la conférence Ouest derrière les Lakers. Ils font partie des favoris pour le titre NBA, au même titre que Milwaukee, leader écrasant de la conférence Est.

Le dernier match de Joakim Noah remonte au 23 mars 2019, lorsqu'il jouait pour Memphis face à Minnesota. La saison passée, il a disputé 42 rencontres avec les Grizzlies, compilant 7,1 points, 5,7 rebonds, 2,1 passes en 16,5 minutes de moyenne.

Les Clippers l'avaient approché en septembre en vue de cette saison, mais le Français, qui a également intéressé les Lakers avant qu'ils n'engagent Dwight Howard, s'est blessé à un tendon d'Achille.

Désormais rétabli, Noah a une carte à jouer dans l'effectif entraîné par Doc Rivers. Combattant acharné en défense, sa grande taille (2,11 m) a de quoi être utile à une équipe qui compte au poste de pivot Montrezl Harrell et le Croate Ivica Zubac.