NBA: l'entraîneur d’Orlando est sorti de l’hôpital après une frayeur en plein match

L'entraîneur d'Orlando, Steve Clifford, qui a été conduit dans un hôpital de Minneapolis après s'être senti affaibli pendant le match du Magic contre Minnesota vendredi, souffrait de déshydratation et a finalement été autorisé quitter l'établissement, a indiqué la franchise floridienne.



"Après des tests préliminaires subis dans la salle, Clifford a été emmené au Hennepin County Medical Center et a subi des tests médicaux plus approfondis. Le diagnostic a fait état d'une déshydratation et il a quitté l'hôpital", a déclaré le service de presse d'Orlando sur son compte Twitter.



Le coach du Magic devrait donc être rétabli pour le prochain match de son équipe dimanche à Houston.



C'est au cours du troisième quart-temps, qu'il s'est senti faible, croyant "être tombé malade", selon son club. L'inquiétude a vite grandi, compte tenu de ses antécédents cardiaques, puisqu'il s'était fait poser deux stents au coeur en 2013.



Mais, selon le personnel médical qui l'a examiné dans un premier temps, rien n'indiquait que le problème rencontré durant le match était lié.



Malgré le départ précipité de leur coach, les joueurs d'Orlando se sont imposés (132-118) pour conservent la 8e place à l'Est.



Interrogé après la rencontre, l'entraîneur adjoint Tyrone Corbin, qui a pris la relève lors du départ de Clifford, avait dit "prier pour que tout se passe bien pour lui", tout en confiant sa surprise de le voir partir en plein match.



"Il est venu me voir et m'a dit +Tu vas devoir prendre (les commandes)+. Je ne savais pas vraiment ce que cela voulait dire jusqu'à ce que je le vois partir. C'était comme un électrochoc", a décrit Corbin.