Course aux playoffs et lutte pour le maintien en Jupiler Pro League: voici les enjeux ce samedi

La course pour le dernier ticket des playoffs 1 et la lutte pour le maintien rythmeront la 29e et avant-dernière journée de la Jupiler Pro League, jouée intégralement ce soir à partir de 20h00.



En ce qui concerne les playoffs I, cinq équipes sont déjà qualifiées: le Club Bruges (67 points), La Gantoise (55), Charleroi (51), l'Antwerp (50) et le Standard (48). Il reste une place à attribuer. Malines (43), Genk (41) et Anderlecht (40) peuvent encore y prétendre. Les Mauve et Blanc, qui reçoivent Zulte Waregem (9e, 36 points), risquent cependant d'être écartés de cette course dès ce soir. En effet, en cas de succès contre Eupen (13e, 29 points), Malines ne pourra plus être rejoint par Anderlecht, le KV comptant plus de victoires (13) que le RSCA (10). En battant Eupen, Malines se mettra également en ballottage favorable avant de se déplacer à Genk lors de la dernière journée, voire décrochera déjà sa qualification si dans le même temps les Limbourgeois ne s'imposent pas à Ostende, un club à nouveau englué dans la lutte contre la relégation.

Les Côtiers sont 15e et avant-dernier avec 22 points, deux de plus que Waasland-Beveren, qui se déplace à Mouscron (11e, 33 points). Ostende tente la carte du "choc psychologique" en rappelant à son chevet Adnan Custovic à la place de Dennis van Wijk. Ironie du sort, Custovic avait débuté la saison à ... Waasland-Beveren avant d'être licencié fin août. Son successeur, Arnauld Mercier, a été démis de ses fonctions le 23 février, remplacé par Dirk Geeraerd. Alors qu'il semblait condamné il y a quelques semaines encore, le Cercle Bruges a désormais le vent en poupe. Quatre succès de rang ont permis aux hommes de Bernd Storck de remonter en 14e position avec 23 unités. Les Brugeois pourraient déjà être sauvés à l'issue de cette journée. De quoi pimenter un peu plus le derby contre le Club. L'affiche de la soirée opposera le deuxième, La Gantoise, au troisième Charleroi. Le quatrième, l'Antwerp, se rendra à Courtrai et le Standard, cinquième, recevra Saint-Trond. Pour ces équipes, l'objectif sera de continuer à emmagasiner des points avant les playoffs.