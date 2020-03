F1: les pilotes pourront désormais changer la déco de leur casque quand ils le souhaitent

Les pilotes de Formule 1 pourront désormais changer la décoration de leur casque à loisir, a décidé la Fédération internationale de l'automobile (FIA).



La FIA avait décidé en 2016 que les pilotes ne pourraient plus changer cette décoration qu'une seule fois par saison à moins que les variations ne soient pas "substantielles". L'année précédente, le quadruple champion du monde allemand Sebastian Vettel avait changé le motif de son heaume à chaque course.



Plusieurs pilotes avaient déploré cette décision et voulaient la voir modifiée même si leur casque est souvent l'un des seuls moyens de les distinguer de leur coéquipier qui pilote une monoplace similaire avec seulement un numéro différent.



"Un changement introduit dans les régulations sportives pour 2020 a été approuvé pour permettre un nombre illimité de variations dans la décoration des casques entre les courses", a finalement décidé le Conseil mondial de la FIA lors d'une réunion vendredi.