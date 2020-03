Kevin De Bruyne blessé à l'épaule: Pep Guardiola donne de ses nouvelles

Kevin De Bruyne se remet bien de sa blessure à l'épaule mais le Diable Rouge est encore incertain pour le derby de Manchester prévu dimanche face à United.



De Bruyne s'était blessé en tombant lors de la finale de la coupe de la Ligue dimanche dernier face à Aston Villa (2-1). Il avait donc manqué le huitième de finale de FA Cup remporté 0-1 par les Citizens à Sheffield Wednesday. Ce dimanche, les troupes de Pep Guardiola affrontent Manchester United à Old Trafford. Une rencontre pour laquelle De Bruyne est encore incertain. "Cela va mieux avec Kevin", a déclaré Pep Guardiola lors d'un point presse jeudi. "Il s'est entraîné avec le kiné et il dit qu'il se sent mieux. Nous verrons s'il pourra jouer ou non dimanche."

Au classement, Manchester City occupe la deuxième place avec 22 points de retard sur Liverpool et un match de moins. Manchester United est cinquième avec 15 points de moins que son voisin.