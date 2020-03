Paris-Nice: Tiesj Benoot, ajouté à l'équipe Sunweb, vise un bon résultat au général

(Belga) Tiesj Benoot disputera Paris-Nice (WorldTour) au sein de l'équipe Sunweb avec l'objectif d'obtenir un bon résultat au général. C'est ce que la formation a indiqué samedi en annonçant sa sélection pour la 'Course au soleil'.

Benoot aurait dû participer samedi aux Strade Bianche, une course qu'il a remportée en 2018. Mais l'épreuve a été annulée en raison du coronavirus, comme Tirreno-Adriatico, qui devait débuter mercredi prochain. L'équipe Sunweb a donc modifié sa sélection pour Paris-Nice, incluant notamment le coureur belge et l'Australien Michael Matthews. Le sprinteur néerlandais Cees Bol, son compatriote Nils Eekhoff, les Allemands Nikias Arndt et Nico Denz, l'Australien Chris Hamilton et le Danois Soren Kragh Andersen complètent la sélection. "C'est une bonne course en vue des classiques, nous pouvons donner du rythme à nos coureurs de classique", a expliqué le directeur sportif Rudi Kemna. "Notre objectif de jouer la victoire au sprint avec Cees Bol reste intact et nous avons une solide équipe pour le soutenir. Pour les sprints difficiles, nous avons ajouté Michael Matthews à la liste. Nous allons également chercher à placer Tiesj Benoot en bonne position au classement général et à obtenir un solide résultat." Paris-Nice débute dimanche et comprendra huit étapes. (Belga)