Paris-Nice: Dylan Teuns sera le leader de Bahrain-McLaren: "Cette course me convient"

Dylan Teuns sera, avec l'Espagnol Pello Bilbao, l'un des deux leaders d'une ambitieuse formation Bahrain-McLaren durant Paris-Nice (WorldTour), qui débute dimanche, a confirmé le directeur sportif Gorazd Stangelj samedi.

"L'équipe aura deux leaders expérimentés durant les premières étapes, qui travailleront ensemble", a expliqué Stangelj sur le site de l'équipe. "Après le contre-la-montre individuel de mercredi, nous déciderons soit de maintenir cette stratégie jusqu'à la fin de la course soit de choisir un seul leader pour les dernières étapes. Notre objectif principal est le classement général." Dylan Teuns, 17e du général l'an passé, est prêt à relever ce défi. "Paris-Nice est une course importante au programme. Je suis impatient de la disputer, en particulier car c'est une course qui me convient vraiment." Il y a deux ans, Teuns s'était classé deuxième de l'étape arrivant au sommet de Valdeblore La Colmiane. Une ascension à nouveau au programme cette année. Vainqueur du chrono final du Tour d'Andalousie, le coureur belge a montré qu'il était déjà en forme. L'Italien Damiano Caruso, l'Espagnol Ivan Garcia Cortina, l'Australien Heinrich Haussler, l'Autrichien Hermann Pernsteiner et les Slovènes Domen Novak et Jan Tratnik complètent la sélection. Paris-Nice comprend huit étapes.